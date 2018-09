DNB set opp bustadlånsrenta

innenriks

Fredag varsla DNB at banken vil auke sine renter på bustadlån tilsvarande.

– Etter ein lang periode med historisk låge bustadlånsrenter er det ikkje overraskande at rentene no er på veg opp, seier konsernsjef for personmarknaden i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, i ei pressemelding.

Ho understrekar at renteauken frå Noregs Bank ikkje kom overraskande.

– Derfor trur vi dei fleste låntakarane er førebudde på dette, seier ho.

Endringa for eksisterande DNB-kundar vil tre i kraft frå 4. november etter at Noregs Bank torsdag heva styringsrenta frå 0,5 til 0,75 prosent.

Det var første gong på over sju år at sentralbanken sette opp renta.

Dyrare å låne inn pengar

Spiten seier det er mange faktorar som påverkar rentene kundane betaler på bustadlånet sitt.

– Det har lenge vore forventa at Noregs Bank ville auke styringsrenta på rentemøtet 20. september, blant anna på bakgrunn av dei signala sentralbanken sjølv har gitt. Dette har gitt seg utslag i auka pengemarknadsrenter over noko tid, seier ho.

Ny beste rente hos DNB blir no 2,30 prosent til førstegangs bustadkjøparar og kundar med såkalla grønt bustadlån.

Utsikter til betre vekst i norsk økonomi, lågare arbeidsløyse og inflasjon nær målet er viktige årsaker til at Noregs Bank no er i gang med dei lenge varsla renteaukingane.

Alt tyder på at styringsrenta skal vidare oppover, og innan tre år kan bustadlånsrenta vere på rundt 4 prosent, ifølgje prognosane i Norges Banks pengepolitiske rapport.

Byt bank!

Det er normalt at bankane set opp sine utlånsrenter i kjølvatnet av renteheving frå sentralbanken. Men Forbrukarrådet meiner folk som allereie betaler 3 prosent rente eller meir på bustadlånet sitt, ikkje bør godta høgare rente.

– Dei bør heller vurdere å flytte lånet, sa fagansvarleg for Finansportalen hos Forbrukarrådet, Elisabeth Realfsen, til NTB torsdag.

Ho viste til at bankane allereie har tent godt på rentenedsettingane i Noregs Bank frå 2016.

– Sidan då har fortenesta til dei største bankane på bustadlån vore så høg at dei fint toler ei litt høgare rente i pengemarknaden utan å sette opp prisane til kundane, sa Realfsen.