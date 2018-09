Veterinærinstituttet vil ha meir aktiv forvalting av villsvin

innenriks

Det er særleg svinepest veterinærane bekymrar seg for, etter at viruset dei siste vekene har blitt oppdaga i fleire europeiske land.

– Det er kanskje ikkje realistisk å klare å halde dei heilt borte. Danskane byggjer gjerde mot Tyskland, noko tilsvarande i Noreg vil truleg ikkje vere realistisk. Men det finst ein mellomting mellom gjerde og det å ønske villsvin velkommen, seier Carl-Andreas Grøntvedt, fagansvarleg for dyrehelse hos svin ved Veterinærinstituttet til Nationen.

Han meiner det må ei aktiv forvalting til for å halde villsvin og smitten dei kan bringe med seg, særleg svinepest, vekke frå Noreg. Forskarar trur villsvinstammen, som i dag er på cirka 1.000 dyr, kan auke til heile 220.000 dyr om 12 til 15 år. Fôring av villsvin er den viktigaste årsaka til at dyret spreier seg i Noreg.

Villsvin spreier smitte på to måtar, og Grøntvedt beskriv spreiinga av svinepestviruset som to frontar.

– Den eine fronten er som ein ulmebrann, den følgjer villsvinsbestandane og går jamt og trutt. Ifølgje det europeiske Mattilsynet (EFSA) spreier smitten seg med om lag 2 kilometer i månaden med villsvin, seier Grøntvedt.

Den andre fronten er det mennesket som sørgjer for. Her skjer spreiinga raskt på tvers av landegrenser og kontinent, fordi menneske kan spreie virus over store avstandar veldig fort.

Viruset er vanskeleg å få bukt med fordi det kan vere smittefarleg i årevis i fryst kjøtt.

