Utanriksministeren til Canada for å møte kvinnelege kollegaer

innenriks

Møtet, som er reservert kvinnelege utanriksministrar frå heile verda, er det første i sitt slag og varer frå fredag til laurdag. I alt 30 kvinnelege utanriksministrar skal møtast i Montreal for samtalar i forkant av FNs hovudforsamling.

– At dette er den første samlinga av kvinnelege utanriksministrar, gir høve til å understreke at den internasjonale innsatsen for likestilling må fortsette og korleis likestilling er nært knytt til målsettingane om økonomisk utvikling og fred og tryggleik, seier Søreide i ei pressemelding frå UD.

Det er Canadas utanriksminister Chrystia Freeland og EUs utanrikssjef Federica Mogherini som er vertskap for møtet.

(©NPK)