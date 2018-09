Trur nye renteaukingar vil dempe bustadprisveksten

innenriks

Rentehoppet torsdag markerer ei ny tid for 333.000 bustadeigarar som aldri har opplevd renteauke. Det er sju år sidan siste Noregs Bank varsla auke av styringsrenta.

– Den første renteauken vil bety lite for økonomien til hushalda, og det er heller ikkje gitt at det slår ut i høgare bustadrente for alle, men det store spørsmålet er korleis rentesignala frå sentralbanken vil påverke folks åtferd, seier administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han trur at etter kvart som det kjem fleire rentehevingar, kan vi forvente at det vil dempe den usunne pris- og gjeldsutviklinga som har vore i delar av landet i åra med rekordlåge renter.

– Bustadmarknaden har i lang tid vore overstimulert av låge renter, derfor er tida moden for ei forsiktig normalisering av rentenivået no som norsk økonomi er på veg opp, seier Geving.

