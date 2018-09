Son frikjend for aktlaust drap på faren

innenriks

Dom i saka fall i Bergen tingrett torsdag. Bergen tingrett meiner ikkje mannen kan klandrast for at han tok feil av eit lateralmerke og ei fyrlykt og at han derfor ikkje hadde nokon grunn til å senke farten, slik aktoratet har hevda, skriv Bergens Tidende.

Den forsvararen til tiltalte, advokat Torbjørn K. Sognefest, seier til avisa at han ikkje er overraska over dommen.

– Dommen er grundig og god, og den gir uttrykk for gjeldande rett, seier han.

Den 45 år gamle mannen stod tiltala fordi han var førar av båten, som køyrde på skjæret i Kiparsundet då dei var på veg frå Utkantfestivalen sommaren 2016. Alle dei fem om bord blei kasta ut. Dei fire passasjerane hamna i sjøen, mens tiltalte hamna eit stykke opp på ein holme. Faren (67) til tiltalte blei funnen medvitslaus i sjøen og blei erklært død på staden då lege kom til.

Saka blei først anbefalt lagt vekk, men etter ein rekonstruksjon valde påtalemakta å ta ut tiltale mot sonen. Statsadvokat Benedikte Høgseth meinte 45-åringen hadde utvist straffbar aktløyse i samband med ulykka.

