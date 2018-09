Siv Jensen får NHO-kjeft for nye tipsreglar

innenriks

Skattedirektoratet foreslo tidlegare i år at arbeidsgivarar frå 2019 må rapportere inn, gjennomføre forskotstrekk og betale arbeidsgivaravgift på alle tips som dei tilsette får.

Torsdag varsla Jensen og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) gjennom Dagbladet at nye bokføringsreglar blir innført frå nyttår.

– Siv Jensen har anten ikkje lest eller regelrett ignorert høyringssvara, både frå NHO reiseliv og frå NHO sentralt, seier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv.

Det klare bodskapet frå NHO er at tips er «lønn» frå kunden basert på god service, ikkje lønn frå arbeidsgivar.

– Gåve frå gjesten

NHO meiner plikta til å rapportere tips påfører arbeidsgivarar administrative byrder.

– Forslaget bør utsettast til ein har fått ei betre løysing med tanke på den praktiske gjennomføringa. Ein må også sjå nøyare på konsekvensane det har for bransjen, seier Bjørndal.

NHO er også irritert over at regjeringa torsdag gjennom media varsla at den nye ordninga blir innført frå nyttår, same dag som NHO reiseliv var i møte med departementet om saka.

Også NHO reiselivs sjef Kristin Krohn Devold reagerer, sjølv om ho støttar prinsippet om at dei tilsette skal betale skatt av den tipsa dei får.

– Eg forstår også at det er ei utfordring at ikkje alle tilsette i dag rapporterer inn tipsa i sjølvmeldinga. Men løysinga er ikkje å behandle tips, som er ei gåve frå gjesten, på lik linje med lønn frå arbeidsgivar, seier ho.

– Skattepliktig

Jensen minner om at tips allereie er skattepliktig inntekt, men meiner det blir synda kraftig mot denne regelen i dag. Ho viser til at regjeringa styrkjer rettane til arbeidarane ved å skjerpe plikta til arbeidsgivarane.

Storleiken på ytingar avheng av storleiken på lønn, og lønnsnivå er dessutan viktig for blant anna å få bustadlån, påpeiker Hauglie.

– Ved å rapportere tips som lønn får tilsette betre utteljing i form av betre pensjonsopptening, meir feriepengar og auka grunnlag for sjukepengar, seier ho til Dagbladet.

– Ved at arbeidsgivar får plikt til å rapportere inn tips, vil arbeidstakarar i ulike bransjar også bli skattemessig likebehandla, seier Jensen.

Skepsis

Samtidig trekte ekspertar fram problematiske sider ved forslaget då det blei diskutert før sommaren.

– Arbeidsgivarar kan no komme til å nekte dei tilsette å ta imot tips, for å sleppe kostnaden til arbeidsgivaravgift. Då vil dei tilsette få eit betydeleg inntektsbortfall, sa økonomirådgivar Espen Øren i HR-selskapet Infotjenester til NTB den gongen.

Han viser til at ein servitør som har 230 arbeidsdagar i året, og i snitt får 500 kroner i tips per vakt, vil tape 115.000 kroner i årleg inntekt viss tipsa blir borte.

Det har tidlegare ikkje vore praksis at arbeidsgivar rapporterer, trekker skatt og betalar arbeidsgivaravgift når servitørar får tips direkte frå kundar. Viss dette no blir avgiftspliktig og skattepliktig, betyr det at arbeidsgivar ikkje berre må trekke skatt av beløpet, men også betale 14,1 prosent i arbeidsgivaravgift.

