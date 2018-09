Samferdselsministeren vil ikkje betale meir for avisdistribusjon

innenriks

– Det er grenser for kor lenge staten kan betale hundrevis av millionar kroner for å køyre tilnærma tomme postbilar over heile landet, seier Dale til Klassekampen.

Den norske mediebransjen fryktar avisdød dersom Posten frå 2020 berre vil gå med post annankvar dag, slik dei ønsker.

15 prosent av papiravisene her i landet blir distribuerte av postboda. Dette er i grisgrendte område der det ikkje finst andre alternativ.

Ifølgje Landslaget for lokalaviser har 60 mediehus over 30 prosent av sitt papiropplag distribuert av Posten. Mediebransjen meiner konsekvensane av forslaget er altfor dårleg utgreidd, og krev at regjeringa set på bremsen. Men det kjem ikkje til å skje, ifølgje statsråden.

– Utgangspunktet for utgreiinga er å analysere dei underliggjande strukturelle utfordringane som ein nedgang i postomdelinga kan medføre. Men vi meiner at konsekvensane er ferdig utgreidde, seier Dale.

Då Posten i 2016 slutta å levere post på laurdagar, fekk distribusjonsselskapet Kvikkas i oppdrag å dele ut avisene. For dette oppdraget blir selskapet kompensert av staten med 90 millionar kroner i året.

– Dersom regjeringa får fleirtal for sitt forslag på Stortinget om å halvere talet på postdagar i 2020, kan ikkje mediebransjen rekne med at staten pungar ut med ein tilsvarande kompensasjon, seier samferdselsministeren.

(©NPK)