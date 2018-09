Ny pris til ung teaterregissør

innenriks

Det er oppsettinga den unge regissøren har gjort av «Glassmenasjeriet» på Trøndelag Teater som har imponert så til dei grader at ho no altså har fått to prestisjetunge prisar.

– Som regissør har Johannes Holmen Dahl både mot, tru og tillit, det viser han i både «Glassmenasjeriet» og i andre framsyningar han har sett opp, sa teaterkritikar Liv Riiser då ho delte ut kritikarprisen for teater på Litteraturhuset torsdag.

Dahl er fødd i 1985 og gjekk ut av teaterhøgskulen i 2015 med ein mastergrad i regi. Han har sett opp framsyningar ved fleire teater, og set i haust opp Ibsens «Byggmester Solness», også den ved Trøndelag Teater.

Kritikarprisane for dans og musikk vart også delte ut torsdag. Musikkprisen gjekk til Gisle Kverndokk og Bjørn F. Rørvik for barneoperaen «Purriot og den forsvunne bronsehesten", mens Marie Bergby Handeland fekk prisen for dans for framsyninga "Forfatterbevegelsen» vist på Dansens Hus.

Prisen er eit trykk av Solveig Lohne.

