NHO og Fellesforbundet kjempar for læreplassar for dei som slit

– Vi risikerer at fleire unødig hamnar på uføretrygd, seier Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og Inkludering til Dagsavisen.

– Dette har sannsynlegvis vore det mest vellykka Nav-tiltaket når det gjeld å få folk i arbeid, seier Stien.

Tiltaket han siktar til inneber at personar med nedsett arbeidsevne får såkalla arbeidsførebuande trening (AFT) gjennom Nav og kan ta fagbrev samtidig. Bedriftene har fått eit tilskot som tidlegare er blitt brukt til å betale ut lønn til lærlingar med nedsett arbeidsevne mens dei tar fagbrev. No som dei ikkje lenger vil få lønnstilskot for å ta imot lærlingar gjennom Nav, fryktar NHO og Fellesforbundet at det blir mindre attraktivt for bedrifter å ta inn lærlingar.

Endringa skjer ved årsskiftet, fordi regjeringa har erstatta tre Nav-tiltak med det nye AFT, der bedriftene ikkje lenger vil få lønnstilskotet. Fellesforbundet og NHO har sendt eit felles bekymringsbrev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber statsråd Anniken Hauglie (H) vidareføre ordninga som i dag.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser i ein e-post at personar med nedsett arbeidsevne framleis vil ha moglegheit til å ta fagbrev med støtte frå Nav, men då innanfor opplæringstiltaket, og ikkje innanfor tiltaket som Fellesforbundet og NHO nemner.

