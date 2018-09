Mann dømd for å be sonen drepe

innenriks

Mannen trua både sonen og dottera, ifølgje dommen frå lagmannsretten. Flest truslar blei sendt til sonen, og mannen instruerte i desse meldingane sonen om å drepe systera si, skriv Stavanger Aftenblad.

Mannen meinte dottera hadde skadd æra til familien ved å få seg ein åtte år eldre kjæraste.

Mannen blei først dømd i Dalane tingrett for mishandling av barna sine. Dommen blei anka, og lagmannsretten frifann han for dette. I staden blei han altså dømd for truslar.

Lagmannsretten meiner eitt av forholda mannen er funnen skyldig i, nærmar seg forsøk på medverknad til drap, ettersom mannen prøver å instruere sonen i å ta livet av systera.

Mannens dotter er sterkt prega av trugslane og lever på hemmeleg adresse.

(©NPK)