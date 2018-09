Mange straumlause etter blåsten på Vestlandet

innenriks

Tre som har falle ned over kraftlinjer, tak som bles av garde og stillas som fall saman var blant konsekvensane av den kraftige vinden som følgde med stormen Helene som bles over Vestlandet onsdag kveld og natt til torsdag.

– Vi har fått melding om 150 tilfelle av naturskade som følgje av vinden. Det er tre som har falle og gjenstandar som har blåse av garde, seier operasjonsleiar Frode Koltveit i Vest politidistrikt til NTB.

– Heldigvis er det ikkje skjedd nokon alvorlege skadar eller tilfelle av personskade, som vi er blitt varsla om, legg han til.

Straumen forsvann

Over 8.000 kundar av straumleverandøren BKK i Hordaland og Nordhordland var framleis straumlause ved 11-tida torsdag formiddag og lenger nordover rapporterte Sundfjord Kraft om at 210 kundar var utan straum på formiddagen.

Bane Nor melde torsdag formiddag at både toget frå Oslo til Bergen og lokaltoget mellom Bergen og Myrdal stod på grunn av trøbbel med straumtilføringa.

Ny storm fredag

Også Rogaland fekk merke vinden, men mest onsdag kveld då snautt 30 skademeldingar kom inn til politiet.

– Det er trampolinar og tre som har blåse ned, seier operasjonsleiar Helene Strand i Sørvest politidistrikt.

No førebur nødetatane seg på minst like kraftig vind fredag etter at Meteorologisk institutt har varsla vind på 30–40 meter i sekundet langs kysten av Rogaland og austover mot Austlandet.

Sikring og skadeavgrensing

Forsikringsselskapa begynte torsdag å få inn rapportar om skadar frå kundane.

– Vi får kontinuerleg inn meldingar om nedblåsne tre, avrivne tak og ras. Vi jobbar på spreng for å hjelpe kundane våre, men det er mykje ein kan gjere sjølv også. No gjeld det å komme fort i gang med sikring og skadeavgrensing. Dette er viktig for at skadane ikkje skal bli større, seier førebyggingsekspert Øyvind Setnes i Tryg Forsikring.

100 millionar etter førre storm

Då stormen Johanne raste over sør- og austlandsområdet fredag 10. august, gjekk det hardt utover eigedommar. I tillegg fekk ein god del bilar og båtar skadar.

– Vi ser no at sluttsummen kom opp i rundt 100 millionar kroner for forsikringsselskapa samla, skriv kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i ein e-post til NTB.

Ifølgje Rysstad er det for tidleg å spå kva som vil vere største skadekategori denne gongen, men geografisk sett bør skadeomfanget bli meir avgrensa enn sist.

