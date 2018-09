Krev praksisendring for norsk krigsmateriell til autoritære regime

innenriks

Onsdag lanserte Changemaker rapporten «Våpensalg i grenseland». Den åtvarar blant anna mot at autoritære regime utgjer ein stadig større del av mottakane av norsk krigsmateriell. Noreg følgjer EUs felles regelverk for våpeneksport, men ungdomsorganisasjonen krev at Noreg skjerpar tolkinga av regelverket.

– Changemaker krev at Noreg skjerpar tolkinga av regelverket slik at menneskerettssituasjonen i landet åleine gir grunnlag for avslag på ein lisenssøknad. I dag vurderer utanriksdepartementet om materialet kan brukast direkte til undertrykking eller krig, ikkje om landet sjølv bryt menneskerettane, seier Changemakers leiar, Embla Regine Mathisen.

Ifølgje rapporten har både Sverige, Nederland og Tyskland stramma inn sin praksis for eksport av krigsmateriell. I 2017 var Oman Noregs største kunde og Noreg selde krigsmateriell til Saudi-Arabia for 41 millionar. Ifølgje Changemaker signerte Kongsberg Gruppen i år ein historisk stor avtale med Qatar.

– Eksportregelverket er fullt av fine formuleringar om menneskerettar, men dei er så vagt formulerte at dei ikkje får noka betydning, seier Mathisen.

(©NPK)