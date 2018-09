Farenivået for Veslemannen blir heva igjen

innenriks

– Bevegelsane i fjellpartiet er framleis store, og fjellet reagerer med auka hastigheiter på små nedbørsmengder, seier seksjonssjef Lars Harald Blikra i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Døgnhastigheita er mellom 3 og 6 centimeter i øvre del av fjellet og litt under 1 centimeter i nedre del.

Oransje farenivå inneber auka overvaking og førebuing til eventuelt raudt farenivå.

I førre veke var bebuarane under fjellet i Rauma i Møre og Romsdal evakuert for sjuande gong på grunn av auka fare for eit stort ras, men endå ein gong stabiliserte fjellet seg, og dei evakuerte kunne flytte heim igjen på laurdag.

I fjor haust prøvde NVE å spyle fjellet med store mengder vatn i håp om å provosere fram eit ras, men den løysinga gav dei opp.

