Endrar ikkje bufferen til bankane

innenriks

Det vil seie at kravet framleis vil vere 2 prosent, i samsvar med avgjerda til departementet i desember 2016, heiter det i ei pressemelding torsdag.

Målet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjere bankane meir solide og robuste overfor utlånstap.

Meir solide banker vil dempe faren for at dei skal redusere kredittgivinga i ein nedgangskonjunktur. Bankane bør halde ein motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalansar byggjer seg opp eller har bygd seg opp.

Bakteppet for rådet frå Noregs Bank om å halde oppe nivået på bufferen er at gjeldsbelastninga til hushalda stig vidare, sjølv om gjeldsveksten har minka noko det siste året.

Framover er det venta at gradvis auka renter, ferdigstilling av nye bustader og låg befolkningsvekst vil halde bustadprisveksten nede. Noregs Bank viser også til at den høge prisveksten i marknaden for næringseigedom dei siste åra har auka risikoen for eit markert prisfall lenger fram.

Føretaka har dessutan god tilgang på kreditt, både frå banker og i obligasjonsmarknaden.

(©NPK)