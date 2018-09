Ein av tre tilsett internt i Innovasjon Noreg sidan 2014

innenriks

Det viser tal som E24 har henta inn frå det statlege selskapet.

Revisorselskapet Deloitte undersøkjer tilsetjingspraksisen i Innovasjon Noreg etter at Anita Krohn Traaseth overtok leiinga i 2014.

Bakgrunnen er at det blei stilt kritiske spørsmål då milliardærarving Katharina Andersen fekk jobb utan at stillinga var lyst ut, noko selskapet forklarte med at ho gjekk inn i eit kortvarig engasjement som dekka eit uventa og akutt behov.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand seier at selskapet først kunngjer stillingar internt i ti dagar, før dei eventuelt blir lyst ut eksternt. Denne praksisen gir god fleksibilitet og bidrar til å vareta og utvikle eigne medarbeidarar, seier ho til E24.

