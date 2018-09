Tidlegare fiskeriminister Per Sandberg har laga eige selskap

innenriks

Det skriv Dagens Næringsliv (DN).

Per Sandberg (Frp) trekte seg som fiskeriminister i august etter at det vart kjent at han i strid med regelverket tok med seg jobbtelefonen på ei privat feriereise til Iran med kjærasten Bahareh Letnes.

I august skreiv DN at Sandberg hadde meldt frå om ny jobb i selskapet til kjærasten til Karantenenemnda. No har Sandberg sendt inn eit nytt skjema til nemnda der han informerer om enkeltpersonføretaket «Per Sandberg». Sandberg står oppført som eigar.

I skjemaet opplyser Sandberg at han skal ta oppdrag for Letnes. I Brønnøysundregistra står denne informasjon om det nye selskapet:

«Konsulentvirksomhet innen markedsføring, kommunikasjon, rådgivning, kurs, foredrag og publikasjoner innen et bredt spekter av næringsinteresser og politikk. Selskapet skal videre bistå med salg og markedsføring, nasjonalt og internasjonalt, herunder norsk sjømatnæring og teknologi knyttet til sjømatproduksjon».

I skjemaet opplyser Sandberg at fleire offentlege aktørar kan vere aktuelle kundar, og trekker mellom anna fram Sjømatrådet og Mattilsynet.

Sandberg kan få karantene i opptil seks månader. I skjemaet svarer han ja på om han meiner overgangen til selskapet kan oppfattast som problematisk etter karanteneregelverket. Sandberg opplyser i tillegg at han har hatt tilgang til informasjon som kan gagne nye arbeidsgivarar.

