Sakna mann i Suldal funnen i live

Mannen blei funnen i 9-tida onsdag morgon av ein politihund med førar, ikkje langt frå staden som var den siste posisjonen hans. Sørvest politidistrikt opplyser at han er kald, men oppegåande.

Leitinga har gått føre seg under utfordrande forhold i Suldalsheiene i Rogaland. Han melde sjølv frå at han hadde gått seg fast i skodda i området rundt Skaulen.

Den siste kontakten med mannen var på mobiltelefon klokka 23.40 tysdag. Han oppgav då nøyaktig posisjon for kvar han var. Då han ringde dei var han våt og kald.

Det blei sendt ut to søkslag frå dei frivillige, kjentmenn og politiet med politihund, for å prøve å hente ut mannen. Det eine søkslaget gjekk frå Sauda-sida i retning Skaulen, men måtte ta ein pause på ei hytte på grunn av at det var «null sikt» i området. Det andre laget gjekk frå Hamrabø i Suldal.

