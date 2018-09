Regjeringa vil styrke «bloggpolitiet»

innenriks

– Vi treng rett og slett å styrke bloggpolitiet, seier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Minmote.

I forslaget til statsbudsjett som kjem i oktober, foreslår regjeringa å auke budsjettet til Forbrukartilsynet med 23 prosent – 6 millionar kroner ekstra.

– Vi må henge med i samfunnsutviklinga. I denne bransjen har vi rett og slett ikkje klart det så langt. Vi har lege eit skritt bak. Derfor må vi ta nokre skikkelege grep og satse ordentleg på dette, seier statsråden.

Helleland meiner marknadsføringslova blir broten altfor ofte i sosiale medium og peiker på at det kan vere vanskeleg for unge å forstå kva som er reklame og ikkje, og at det derfor må merkast tydeleg.

Statsråden seier at bloggpolitiet skal konsentrere seg om dei største bloggarane, dei som driv som næringsdrivande.

