Orkanvarsel for Vestlandet allereie onsdag kveld

Meteorologisk institutt har oppgradert farevarselet til oransje for Rogaland og Austafjells, det nest høgste nivået. Det er venta vindkast på mellom 30 og 40 meter i sekundet, og folk blir oppfordra til berre å gå utandørs om det er heilt nødvendig.

Den kraftige vinden kjem opp i orkanstyrke ved Stad, melder Yr. Han blir like kraftig i kasta både sør og nord for dette området nordvest i Sogn og Fjordane. For Vestlandet er farevarselet på gult nivå.

Sikre lause gjenstandar

– Vi ventar at denne vinden kjem til å skape ein del problem. Bruer kan bli stengde, og ferjer kan bli innstilte. I tillegg kan objekt med stort vindfang, trampolinar og tre som er fulle av blad, vere utsette. Det er viktig å ta dette på alvor, seier vakthavande meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

På Austlandet blir òg uvêret merkbart. Langs Oslofjorden er det meldt sterk kuling rett inn onsdag kveld og natt til torsdag. Folk med småbåtar blir oppfordra til å halde seg på land. Austlandet får endå meir vind fredag.

Politiet oppfordrar folk til å sikre lause gjenstandar og stillas.

Flyttar seg nordover

Allereie ved 18-tida onsdag kveld kan vinden komme opp i over 20 meter i sekundet, noko som svarer til liten storm. Deretter blir det meir og meir vind utover kvelden samtidig som uvêret flyttar seg nordover.

Uvêret byrjar i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med full storm onsdag kveld og natt til torsdag. Ved Stad onsdag kveld og natt til torsdag kjem vinden opp i orkan. Deretter flyttar uvêret seg til Trøndelag og Nord-Noreg, som får full storm torsdag morgon og utover dagen.

Fredag kjem uvêret tilbake til Austlandet frå Rogaland via Sørlandet og Telemark. Dette uvêret har òg fått farevarsel oransje – det nest høgste – og den sterkaste vinden kjem ved kysten og i fjellet med vindkast mellom 30 og 40 meter i sekund, altså orkan.

Innstillingar

Seglskuta Statsraad Lehmkuhl, som var på veg til Shetland, valde allereie tysdag kveld å snu og dra tilbake til Noreg for å komme seg i hamn før uvêret. Om bord var det 162 personar, av dei 138 elevar frå Nordfjord folkehøgskule, fortel NRK.

Flyselskapet Widerøe har innstilt fleire fly og omdirigert andre, mens fleire ferjer og hurtigbåtar, mellom anna mellom Bergen og Flåm og dessutan Bergen og Selje, har innstilt avgangane sine.

Vegtrafikksentralen opplyser at Måløybrua i Vågsøy og Rugsundbrua i Bremanger i Sogn og Fjordane vart stengde allereie onsdag ettermiddag. Desse bruene blir stengde automatisk ved kraftig vind.

