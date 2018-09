Nordisk samarbeid om tiltak mot klimaendringar

innenriks

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) var onsdag i Stockholm for å delta på eit ekstraordinært møte i Nordisk ministerråd. Det skjer etter ein tørkesommar med grovfôrmangel og skogbrannar over store delar av Norden.

Allereie onsdag vart det klart at to felles nordiske utval skal sjå på korleis sektoren kan bli meir robust – eitt utval for jordbruk og eitt for skogbruk, opplyser Hoksrud til NTB.

– Målet er at vi skal bli meir robuste og handtere store endringar i klimaet, som regn og tørke. Vi skal hauste efaringar av kvarandre. Ved å samarbeide kan vi få til gode løysingar, seier statsråden.

Begge utvala skal etter planen legge fram arbeidet sitt i siste del av 2018.

Under møtet la dei ulike landa fram informasjon om korleis tørken har ramma dei. Det dreier seg om tap på fleire titals millionar kroner.

Det kom òg forslag om å evaluere tørkekrisa i år.

(©NPK)