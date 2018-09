Nationen: KrF og regjeringa kan avklare regionreforma på bakrommet

innenriks

Etter det Nationen forstår, forhandlar no dei tre regjeringspartia og KrF om ei endeleg løysing på regionreforma, skriv avisa.

Både tilhengarar og motstandarar har venta på ei avklaring av oppgåvene dei nye regionane skal få. I vår vedtok Stortinget at ei liste over oppgåver må leggast fram innan 15. oktober. Mange har sett for seg ein dragkamp i Stortinget om desse i haust. Samtidig har Senterpartiet varsla at dei vil foreslå å oppheve både Viken og Troms-Finnmark.

Viss regjeringa og KrF blir einige om ei pakkeløysing, kan det parkere både forsøket på å oppheve samanslåingane og avklare oppgåvespørsmålet før Stortinget rekk å starte behandlinga av nye forslag.

Hagenutvalet foreslo å flytte 5.000 arbeidsplassar og oppgåver for 24 milliardar kroner til fylka. Etter det Nationen forstår, er ein langt unna dette nivået no. Visse oppgåver innanfor næringsutvikling blir diskutert, men mange andre spørsmål må greiast ut vidare om det skal blir aktuelt å flytte dei.

