Mekling i mål på overtid – kyrkjestreik avverja

Tysdag kveld forhandla representantar for ei rad fagforeiningar med arbeidsgjevarorganisasjonen KA hos Riksmeklaren, der striden blant anna stod om lønna til prestar, diakonar, kateketar, organistar, barnehagetilsette, kyrkjelydspedagogar, kontortilsette, gravarar og kyrkjetenarar.

I utgangspunktet hadde dei tid på seg til midnatt, men det skulle dryge litt lenger før partane klarte å bli einige ein avtale. Ein letta forhandlingsleiar for Fagforbundet, Kai Nygård, bekreftar overfor NTB at det ikkje blir streik.

– Vi er veldig fornøgde med å komme i mål med meklinga, seier han.

Om lag 7.500 personar har Den norske kyrkja som arbeidsplass. Parat, Fagforbundet, Presteforeningen, Delta, Musikernes fellesorganisasjon, Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet, Sykepleierforbundet og Forskerforbundet deltok i meklinga.

– Det har vore lange og komplekse forhandlingar med det vi opplevde som angrep på den eksisterande tariffavtalen. No har vi i staden komne til ein einigheit som inneber ein god reallønnsutvikling for våre medlemmer på linje med frontfaga og eit godt grunnlag for vidare arbeid med utvikling av lønnssystemet, seier Nygård til NTB.

Samla

– Det er grunn til å glede seg over at alle tilsette i kyrkja for første gong er omfatta av same avtale, seier Marit Halvorsen Hougsnæs i arbeidsgjevarorganisasjonen KA i ei pressemelding.

KA meiner dei no er eit steg nærmare målet om eit harmonisert avtaleverk for Den norske kyrkja.

Tariffoppgjeret har ei lønnsramme på 2,8 prosent, tilsvarande frontfaget, offentleg sektor og andre samanliknbare sektorar.

