Leiteaksjon etter mann i 20-åra i Suldal

Siste kontakt med mannen i slutten av 20-åra var på mobiltelefon klokka 23.40 tysdag, før han truleg slapp opp for batteri. Han oppgav då nøyaktig posisjon for kvar han var.

Det vart sett i verk leiteaksjon etter mannen, som opplyste til politiet at han hadde gått seg fast i området rundt Skaulen i Suldalsheiene i 20-tida tysdag kveld. Då han ringde dei var han våt og kald. Politiet har prøvde heile natta å nå fram til mannen.

– Vi jobbar framleis med å komme fram til sakna. Det er frykteleg vanskelege forhold med tett tåke og svært krevjande terreng. Vi var rundt 100–150 meter unna posisjonen han oppgav, men vi er hamna nedanfor han i terrenget, seier operasjonsleiar Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til NTB klokka 6.25 onsdag morgon.

Det vart sendt ut to søkslag frå dei frivillige, kjentmenn og politiet med politihund, for å prøve å hente ut mannen. Det eine søkslaget gjekk frå Sauda-sida i retning Skaulen, men måtte ta ein pause på ei hytte på grunn av at det var «null sikt» i området. Det andre laget gjekk frå Hamrabø i Suldal.

