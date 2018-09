Formidlingspris til Cicero-forskar

innenriks

Prisen er på 500.000 kroner. Samset blir blant andre gratulert av Iselin Nybø (V), statsråd for høgare utdanning og forsking.

– Forskarar som formidlar så godt som Samset, er viktige både for oss politikarar og for folk flest. Vi treng kunnskap for ein opplyst debatt og for å ta gode avgjerder, og det skal denne prisen inspirere til, seier Nybø.

Bjørn Samset blir trekt fram som ein av dei fremste formidlarane av klimaforsking og fysikk i Noreg.

«Han behersker både den forklarende formidlingen av kompliserte spørsmål og det å opplyse pågående samfunnsdebatter gjennom mediene», skriv juryen i grunngivinga si.

Juryen legg vidare vekt på at Samset er ein uredd og tydeleg stemme som også meistrar dei vanskelege debattane der forsking møter politikk. Han er også opptatt av å skape interesse for forsking blant barn og unge og har vore juryleiar for Nysgjerrigper-konkurransen.

Tidlegare vinnarar av prisen er blant andre Henrik Svensen, Anine Kierulf og Frank Aarebrot.

