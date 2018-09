FN-komité skal grille Noreg om funksjonshemmarettar

innenriks

Neste veke reiser representantar for Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) til Genève for å førebu komiteen og gi råd om kva dei bør spørje dei norske styresmaktene om.

– Vi kjenner godt til korleis personar med nedsett funksjonsevne har det her i landet, og ser eit stort forbetringspotensial. Det at mange ikkje får oppfylt rettane sine, er uakseptabelt. Vi skal derfor gi komiteen eit godt grunnlag før utspørjinga til våren, slik at tilrådingane deira blir så treffsikre som mogleg, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm.

Ombodet fører tilsyn med at norsk rett og forvaltingspraksis er i tråd med konvensjonen.

LDO har i forkant av møtet sendt eit skriftleg innspel til komiteen, der dei listar opp dei viktigaste utfordringane som står igjen for at personar med nedsett funksjonsevne skal få oppfylt rettane sine i Noreg.

Ombodet peikar på at konvensjonen enno ikkje er teken inn i norsk lov, og at styresmaktene ikkje gjer nok for å førebyggje, verne mot og straffeforfølgje vald, overgrep, trakassering og hatkriminalitet mot menneske med funksjonshemmingar.

Ombodet seier vidare at styresmaktene ikkje har lykkast godt nok med tiltaka som skal gi auka deltaking og inkludering i arbeidslivet, og at det er framleis er langt igjen før samfunnet er universelt utforma. Ein del barn kan ikkje gå på nærskulen på grunn av manglande fysisk tilrettelegging, påpeikar ombodet.

(©NPK)