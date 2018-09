Endå eit stortingprosjekt får kostnadssprekk

innenriks

Prosjektet skulle koste 10,9 millionar kroner, men no er det klart at oppgradering og sikring av plassen i Oslo sentrum kjem til å koste over 60 millionar kroner, skriv Aftenposten.

Oppgraderinga av Wessels plass var opphavleg ein del av det sterkt kritiserte byggeprosjektet i Prinsens gate, som no er anslått å koste 2,3 milliardar kroner. Men Wessels plass-arbeidet er no skilt ut i eit eige prosjekt, ifølgje avisa, som har fått innsyn i interne notat frå stortingsadministrasjonen om saka.

«Kostnadene har økt som følge av et betydelig høyere sikkerhetsnivå, samtidig som det tas hensyn til at plassen skal være et attraktivt byrom for innbyggerne», skriv avdelingssjef Terje Olsen i eigedomsavdelinga på Stortinget i ein epost.

Han legg til at finansieringa av Wessels plass blir handtert som ein del av den ordinære budsjettprosessen på Stortinget.

