Dobbeltdrapssikta i Trondheim framleis i koma

Den afghanske asylsøkaren blei skoten i beinet av politiet under arrestasjonen på Trondheim sentralstasjon søndag. Han blei lagt i eit kunstig koma på St. Olavs hospital og har vore i den tilstanden sidan, skriv Dagbladet.

– Han er framleis ikkje avhøyrt, og situasjonen er den same. Vi ventar på ei oppdatering frå sjukehuset rundt klokka 14.00 på om han skal få vidare behandling eller bli vekt frå kunstig koma, seier politioverbetjent John Ola Volden onsdag formiddag.

Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) blei drepne i Trondheim måndag. Begge hadde fått opphald i Noreg. Dette gjeld også ungdommen som blei skadd.

Den sikta sin situasjon i landet var derimot framleis ikkje avgjord. Han kom til Trondheim i august, etter å ha budd på mottak ein annan stad i landet.

På grunn av tilstanden til den sikta er det truleg ikkje mogleg å framstille han for varetektsfengsling innan fristen på 48 timar. Ifølgje Dagbladet er det sannsynleg at det skjer som kontorforretning, altså at retten behandlar spørsmålet utan at partane er til stades.

