Coop går mot straumen og satsar framleis på buregg

Det skriv Nationen, som har snakka med miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Noreg. Han forsvarar valet av egg frå høner i innreidde miljøbur med at dei får gå utandørs.

– Vi har debattert høner i bur versus frittgåande lenge, men som mange begynner å få med seg: Dei frittgåande hønene er innandørs. Det er ikkje noko gale med frittgåande produksjon i Noreg, men den har fordeler og ulemper, akkurat som burproduksjon, seier Lutnæs.

– Forskingsmiljø, veterinærar og ekspertar på dyreåtferd meiner moglegheitene til å vere utandørs, med større plass, er eit viktig dyrevelferdsmessig element, seier Lutnæs.

I 2012 vart tradisjonelle hønsebur forbodne i Noreg, og berre miljøbur tillatt. Miljøbur har mat, vatn og innreiing, med sittepinne, rugekasse og strøbad for små grupper høns. Hensikta er å gi moglegheit for naturleg åtferd. Stadig fleire fasar ut egg frå høner i miljøbur til fordel for frittgåande produksjon, blant anna har Rema 1000, Bunnpris og Norgesgruppen gått bort frå såkalla buregg. Dei har grunngjeve det med krav frå forbrukarane, men det er ikkje Lutnæs med på.

– Vi har ikkje opplevd nokon folkeaksjon mot buregg. Salet av buregg er stabilt, mens salet av økologiske egg stadig aukar, seier han.

Miljøsjefen er elles einig med dyrevernarar i at det optimale ville vore økologisk produksjon, med frittgåande høns og økologisk fôr, for å sikre dyrevelferd.

Sjølv om frittgåande høns har større bevegelsesfridom og moglegheit for naturleg åtferd, er døyingstala blant dei høgare og risikoen for smitte større enn blant miljøburhøns.

