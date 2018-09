Avinor seier nei til planlagd utviding av Værnes

innenriks

Avinor meiner det blir for dyrt, skriv Adresseavisen.

Det har lenge vore diskutert om Avinor skal få fylle igjen heile eller delar av eit elveleie vest for Værnes for å få utvida flyplassen. Formannskapet i Stjørdal vedtok i august utbyggingsalternativet som gir dei minste inngrepa. No seier likevel Avinor at dette ikkje er noka god løysing for dei.

– Det står fram som urealistisk med tanke på å drive ei kostnadseffektiv og attraktiv lufthamn, seier luftfartsdirektør Marit Helene Stigen.

Avinor vil no sjå på andre moglegheiter for å utvide flyplassen og vil prøve å ta opp igjen dialogen med Forsvaret, som eig område aust for flyplassen.

(©NPK)