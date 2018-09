Afghanarar i Trondheim i sorg etter dobbeltdrapet

innenriks

I eit intervju med Adresseavisen seier leiar Fazel Ahmad Azizi i foreininga i Trondheim at både kommunen og foreininga sjølv kunne og burde gjort meir for å unngå dobbeltdrapet.

Alle dei fire personane som var involverte i valdshendinga måndag var av afghansk opphav og kom til Noreg som mindreårige, einslege asylsøkarar. Mens situasjonen for den sikta framleis var uavklart, hadde 17-åringen og 19-åringen som vart drepne i hendinga begge fått opphald i Noreg. Azizi seier mange i det afghanske miljøet kjende og visste om gutane. Han meiner foreininga burde gjort meir for å støtte tenåringane.

– Vi hadde tenkt å arrangere informasjonsmøte, samankomstar, aktivitetar og fotballkampar. Likevel vart ikkje det gjort, og det er utruleg trist no, seier Azizi.

Eit anna aktivt medlem, Nesar Kakar, peikar på den sårbare situasjonen for ungdommane.

– Dei hadde ingenting å reise tilbake til og trong meir støtte frå Trondheim, seier Kakar.

Han meiner at afghanarar bør gjere meir for andre afghanarar som bur i Trondheim, og seier han sjølv ønsker å bidra med sosial støtte for mindreårige einslege asylsøkarar frå Afghanistan gjennom ei ordning i kommunen.

– Det vil hjelpe både afghanarane og Trondheim kommune å ha ei slik ordning. Både dersom det er snakk om frivillig og lønna arbeid, meiner han.

(©NPK)