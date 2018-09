Utanriksministeren: – Klimaendringane går dobbelt så fort på Svalbard

innenriks

Ho er vertskap for ein konferanse om klimaendringane og handtering av risiko som denne veka blir halden på Svalbard. Deltakarane var tysdag i Ny-Ålesund, den nordlegaste permanente sivile busetjinga nokon stad i verda.

Søreide meiner den arktiske øygruppa gir ein god illustrasjon av endringane som skjer – om enn med eit negativt forteikn.

– Ein kan nærmast sjå klimaendringane mens ein er her, seier Eriksen Søreide til NTB i Ny-Ålesund.

93 månader over normalen

Oppvarminga i Arktis går omtrent dobbelt så fort som på resten av kloden, og Svalbard ligg i eit område med raskare oppvarming enn resten av Arktis.

I 93 månader på rad er det i Longyearbyen målt høgare temperaturar enn den såkalla normalen. Permafrosten smeltar, sjøisen krympar og isbreane trekker seg tilbake.

Ved det globale frøkvelvet på Svalbard, som skal beskytte såkorn frå heile verda mot naturkatastrofar og krig, er store utbetringar i gang for å hindre at smeltevatn trenger inn i anlegget.

Eriksen Søreide påpeiker at endringane ikkje har utspring på Svalbard, men i utslepp av klimagassar andre stader på kloden.

– Aktivitet andre stader globalt blir merka først her. Det gjer Svalbard unikt i forskingssamanheng. Her kan ein mykje raskare enn andre stader sjå klimaendringane og det som kjem til å skje, seier ho.

Openheit om risiko

I tillegg til ei rekke internasjonale forskarar er finansfolk og representantar for næringslivet invitert til denne utgåva av Ny-Ålesund Symposium.

Her diskuterer dei mellom anna nye tiltak og initiativ i finansnæringa som kan dreie økonomien i ei meir berekraftig retning. Eit eksempel er nye krav om at selskap må informere om kva risiko dei blir utsette for som følgje av klimaendringane.

Både framtidige naturkatastrofar og innstrammingar i miljøkrava til myndigheitene kan påverke innteninga til selskapa. Dersom selskapa er opne om korleis dei kan bli påverka av slike endringar, blir det lettare for investorar å vurdere framtidsutsiktene deira.

– Noko av det finanssektoren er veldig gode på, er å prissette risiko, seier Eriksen Søreide.

Som eit eksempel på slik risiko viser ho til auken i ekstremvêr. Ifølgje EU-kommisjonen har dei globale økonomiske tapa som følgje av ekstremvêr gått opp med 86 prosent på ti år.

Boring i Barentshavet

I tillegg til at den arktiske temperaturaukinga skaper lokale utfordringar, har ho utløyst stor internasjonal interesse for moglegheitene som opnar seg når isen smeltar.

Eit konteinarskip er i desse dagar på veg gjennom Nordaustpassasjen nord for Sibir, truleg for første gong for denne typen fartøy. Og norske styresmakter har opna for oljeboring i Barentshavet, der iskanten flyttar seg nordover.

Oljen som i framtida blir henta opp i Arktis, vil bidra til å auke CO2-utsleppa i verda når han blir forbrent. Miljøaktivistar meiner oljeboringa i Barentshavet bryt med miljøparagrafen i grunnlova – men påstanden blei avvist av Oslo tingrett i fjor.

På spørsmål om den aukande utnyttinga av ressursar i eit smeltande Arktis er eit paradoks, svarer Eriksen Søreide «både ja og nei». Ho hevdar at mykje næringsverksemd i nord må ta omsyn til strenge miljøstandardar.

– Eg meiner Noreg jobbar med olje og gass på ein måte som er berekraftig og med eit mykje lågare miljøfotavtrykk enn mange andre, seier utanriksministeren.

