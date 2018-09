innenriks

Direkteruta til det som er den sjette største byen i Polen, startar opp 4. april neste år, opplyser Avinor.

– Gdansk er eit viktig transportknutepunkt nord i Polen, og vi er veldig glade for at Wizz Air no lanserer ei heilårsrute til Noregs hovudflyplass, seier trafikkutviklingsdirektør Jasper Spruit i Avinor.

Wizz Air har frå før 31 lågprisruter frå åtte flyplassar i Noreg.

Ein Airbus A320 skal betene ruta mellom Gdansk og Oslo.

