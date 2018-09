Strid om kvoteflyktningar splittar regjeringa

innenriks

– Eg forventar at regjeringa no aukar talet på kvoteflyktningar utover nivået vi ligg på i år, seier Guri Melby, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Venstre til Vårt Land.

Når Solberg-regjeringa 8. oktober legg fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019, vil den også foreslå kor mange kvoteflyktningar Noreg skal ta imot neste år.

I fjor ønskte regjeringa at Noreg skulle ta imot 1.120 kvoteflyktningar – eit tal som vart justert opp til 2.120 etter budsjettforhandlingar med KrF og Venstre.

Med Venstres innsteg i regjeringa, er det no eit stort sprik mellom dei tre regjeringspartia i synet på kor mange kvoteflyktningar ein bør ta imot neste år.

– Så lenge asyltala er låge, bør vi ta imot fleire enn 2.120, seier Melby.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for Frp, seier at dei ønsker eit lågare tal enn forslaget i fjor på 1.120.

– Vi vil at talet på kvoteflyktningar skal kraftig ned. Det er betre å hjelpe fleire hundretusenvis i nærområda enn å plukke ut nokre vinnarar som kvoteflyktningar.

Ove Trellevik, innvandringspolitisk talsperson i Høgre, seier han vil tilbake til det nivået kvoteflyktningar regjeringa foreslo i fjor.

– Utgangspunktet til Høgre er eit nivå på rundt 1.120 kvoteflyktningar, seier Trellevik.

