Sterk uro for kåra til einslege asylbarn i Noreg

Alle dei fire personane som var involverte i valdshendinga i Trondheim måndag, kom til Noreg som mindreårige, einslege asylsøkarar. Dei to afghanarane på 17 og 19 år som blei drepne, hadde begge fått opphald i Noreg, mens situasjonen til den sikta framleis var uavklart.

Thale Skybak i Redd Barna understrekar at ho ikkje kjenner til hendinga i Trondheim sjølv, og at ho ikkje kan uttale seg om denne konkrete saka. Men på generelt grunnlag er ho sterkt kritisk til måten einslege mindreårige asylsøkarar blir tatt vare på i Noreg.

– Det er breitt dokumentert gjennom forsking at praksisen med mellombels opphald som blir gjennomført i dag, er skadeleg for barna, seier Skybak til NTB.

– Alle barn har rett til skolegang, omsorg og ivaretaking. Det får dei i dag, men heller ikkje dette tilbodet er godt nok.

Mellombels opphald

I det såkalla Barnometeret sitt vurderer Redd Barna innsatsen til regjeringa på området. Når det gjeld oppfølginga av einslege mindreårige asylsøkarar, er konklusjonane nedslåande.

Regjeringa får kritikk for ikkje å ha ført rimelegheitsvilkåret knytt til internflukt inn att, og for å vidareføre bruken av mellombels opphald i strid med anbefalingane frå FNs barnekomité.

Dei siste åra har det vore ein auke i talet på einslege mindreårige som kjem til Noreg, får mellombels opphald og må forlate landet når dei fyller 18 år. Og dei som returnerast, kan bli sendt tilbake til internflukt i heimlandet.

– Denne praksisen gjer denne gruppa barn og unge sjuke og skader barna. Dei blir deprimerte og passive og orkar ikkje delta på aktivitetar. Dei lever i stor uvisse, seier Skybak, som er seksjonsleiar for noregsprogrammet til Redd Barna.

Ikkje lovfesta

Vidare blir regjeringa kritisert for at einslege mindreårige asylsøkarar over 15 år framleis får «dårligere omsorg enn andre barn, i strid med anbefalinger fra blant annet FNs barnekomité».

Redd Barna peiker også på at regjeringa ikkje har følgd opp stortingsvedtaket frå 2017 om å fremme forslag til lovfesting av omsorgsansvaret for einslege mindreårige asylsøkarar. Det er UDI, ikkje barnevernet, som har omsorgsansvaret for barn mellom 15 og 18 år.

– Vi har tatt til orde for at desse barna må få omsorg frå barnevernet, seier Skybak.

I sommar fekk Noreg også kritikk frå FNs barnekomité, som er uroleg for levevilkåra til barn i asylmottak, retur til utrygge område og barn som forsvinn frå asylmottak. Også FN trekker fram bruken av mellombelse opphaldsløyve som problematisk.

Barnekomiteen anbefaler at barn berre skal bu i asylmottak kortast mogleg tid, og at styresmaktene må gjere meir for å finne barn som forsvinn frå mottak.

– Myte om ankerbarn

Ein påstand som ofte fremmast i diskusjonen om asylbarn, er at familiar i fattige land sender barna sine til Noreg, slik at dei sjølve kan komme etter gjennom familiegjenforeining.

– Det er ein myte at ein kan kalle det ankerbarn. Det er breitt dokumentert at berre eit fåtal einslege mindreårige som kjem til Noreg, får familiegjenforeining, seier Skybak.

Ho peiker på at familiegjenforeining ikkje er ei problemstilling med den praksisen vi har i dag med utstrekt bruk av mellombels opphald.

I januar i år viste statistikken at 6.045 einslege mindreårige hadde fått opphald i Noreg sidan 2010. I same perioden hadde 559 einslege mindreårige fått familiemedlemmer til Noreg, ifølgje tal P4 hadde fått frå UDI.

