Støre luftar idé om ekstra ferieveke for foreldre

innenriks

Støre henta fram forslaget frå den sosialdemokratiske partileiarkollegaen sin då han talte til landsstyret i Oslo tysdag.

– Det er den typen sterkare fellesskapsløysingar som kostar. Men det er jo derfor vi meiner at dei som har mest, bør betale litt meir i skatt. Vi veit jo at dette er investeringar som betaler seg over tid, sa Støre.

Arbeidarpartiet har sett ned fleire utval som skal foreslå ny politikk, mellom anna innan oppvekst.

Støre avviste utsegna frå Høgre-sida om at tida for dei store velferdsreformene er over, og meiner det trengst eit velferdsløft, særleg for barnefamiliane. Støre viste òg til gratis aktivitetsskule for alle barn og ein «heilskapleg skuledag», der barna får gjort unna lekser, fotballtrening og korps.

Han varslar at Arbeidarpartiet kjem til å foreslå mellom tre og fire milliardar kroner meir til kommunane neste år enn det regjeringa gjer for å oppfylle slike løfte.

Både dyrt og ansvarleg, ifølgje Støre.

