Skogen Lund går av som NHO-sjef – blir ny Schibsted-topp

innenriks

Kristin Skogen Lund sluttar som administrerande direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å bli ny konsernsjef i Schibsted Group.

Gjennom seks år i sjefsstolen i den mektige arbeidsgivarforeininga har ho mellom anna leidd forhandlingsdelegasjonen til NHO i lønnsoppgjera, der LO har vore motparten. LO-leiaren roser Skogen Lund for arbeidet ho har gjort.

– Kristin har bidratt til å gi nytt liv til partssamarbeidet mellom LO og NHO, som er så viktig for den norske samfunnsmodellen og norske arbeidsplassar, seier LO-leiaren til NTB.

Også arbeidsminister Anniken Hauglie (H) trekker fram samarbeidet om arbeidspolitikken.

– Ho er kunnskapsrik og konstruktiv og har bidratt med mykje. Kristin har såleis vore viktig for trepartssamarbeidet og vil utan tvil bli sakna. Kristin har også jobba utan kvile for auka likestilling i arbeidslivet og vore ein forkjempar for å få fleire kvinner inn i mannsdominerte yrke, seier Hauglie til NTB.

– Vemodig

Leiaren i Stortingets arbeidskomité, Erlend Wiborg (Frp), meiner Kristin Skogen Lund har modernisert det norske arbeidslivet.

– Ho har vore tydeleg, nytenkande og til å stole på. Klarleiken hennar har vore viktig for trepartssamarbeidet i arbeidslivet, seier Wiborg til NTB.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner den avtroppande NHO-leiaren har vore ei tydeleg og markert stemme for norsk næringsliv og NHO.

– Skogen Lund har vist mot ved å slå ring om viktige velferdsreformer som pappapermen, fordi slike ordningar både er bra for familien og for bedriftene. Ho har vist ei aukande forståing for betydinga av at partane i arbeidslivet tar ansvar og blir trekte med i utviklinga av gode løysingar for landet. Partsmedverkinga er ein berebjelke i den norske modellen, seier Støre til NTB.

Schibsted deler opp

Tilsettinga av Skogen Lund som ny toppsjef i Schibsted skjer samtidig som mediekonsernet omorganiserer verksemda og deler ho i to, der eit nytt internasjonalt selskap – førebels kalla MPI – skal konsentrere seg om internasjonale rubrikkannonsar. Dette selskapet skal leiast av den noverande konsernsjefen Rolv Erik Ryssdal.

– Eg er veldig glad for å kunne ønske Kristin Skogen Lund velkommen som Schibsteds nye konserndirektør. Eg er overbevist om at ho er den rette leiaren for den nye fasen som Schibsted no går inn i, seier Schibsteds styreformann Ole Jacob Sunde.

Skogen Lund skal leie Schibsted ASA, som skal konsentrere seg om verksemda i Noreg, Sverige og Finland, inkludert rubrikkannonseverksemda i finn.no, blocket.se og tori.fi.

Tilbake til Schibsted

For Skogen Lund er ikkje heilt ukjent med mediebransjen og Schibsted-konsernet.

– Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks heilt fantastisk spennande og meiningsfylte år, men eg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – eit spennande selskap som eg kjenner godt etter mange år i ulike stillingar der frå 1998 til 2010, seier Skogen Lund i ei pressemelding.

Skogen Lund tiltredde som administrerande direktør i NHO i november 2012. Ho kom da frå stillinga som konserndirektør i Telenor. Ho var også NHOs president frå 2010 og fram til ho tiltredde som administrerande direktør. Kristin Skogen Lund vil stå til disposisjon for NHO fram til 1. desember. Ole Erik Almlid, som fungerer som administrerande direktør mens Skogen Lund går på Forsvarets høgskole i haust, vil fortsette som fungerande NHO-sjef inntil ein ny leiar er på plass.

Fakta om Kristin Skogen Lund

* Administrerande direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frå 1. november 2012.

* Ho var visepresident i NHO frå 2008, og blei først fungerande president i NHO i april 2010, deretter vald til ordinær president.

* Konserndirektør i Telenor med ansvar for Norden frå 2010 til 2012.

* Administrerande direktør i Aftenposten 2007 til 2010. Ho var kommersiell direktør i Aftenposten 2004 til 2007.

* Konsernsjef i Scanpix Scandinavia frå 2002–2004.

* Ansvarleg redaktør og administrerande direktør i nettportalen Scandinavia Online.

* Fødd 11. august 1966. Av utdanning har ho bachelorgrad ved Universitetet i Oregon i Eugene i USA og seinare mastergrad (MBA) ved INSEAD i Fontainebleau i Frankrike.

(Kjelde: Wikipedia)