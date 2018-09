Sikta for dobbeltdrap i Trondheim venta på asylavklaring

innenriks

Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) vart drepne i Trondheim måndag. Begge hadde fått opphald i Noreg. Dette gjeld òg ungdommen som vart skadd.

Situasjonen for den sikta var likevel framleis uavklart. Han kom til Trondheim i august etter å ha budd på mottak ein annan stad i landet.

Det opplyste leiinga i Trondheim kommune på ein pressekonferanse tysdag, dagen etter den dødelege valdshendinga i ei leilegheit i sentrum av byen.

Mange er prega

– Det er utruleg trist når ungdommar som søkjer tryggleik i ein annan del av verda enn den dei kjem frå – i trygge Trondheim – mistar livet sitt her, seier ordførar Rita Ottervik (Ap).

Ho beskreiv ein kommune og eit miljø som er sterkt prega av dobbeltdrapet.

Ottervik understrekar at Trondheim og andre storbyar som har kompetanse til det, framleis skal ta imot einslege mindreårige asylsøkarar.

Skeptisk til mellombelsordningar

– Det som er nytt no – og som eg ikkje legg skjul på at eg opplever som utfordrande – er at dette er menneske som ikkje veit om dei får varig opphald, og som ikkje veit om dei blir sende ut igjen, seier Ottervik til NTB.

Ordføraren er generelt skeptisk til mellombelse opphald over lang tid.

– Det er ei påkjenning for kvar enkelt og ei utfordring for kommunane som skal ta vare på desse menneska. Vi må sjølvsagt gjere så godt vi kan. Men den nasjonale politikken burde ha som fokus at det skal vere færrast mogleg mellombelse, og i alle fall så kort som mogleg, slik at folk får moglegheita til å starte liva sine på nytt, seier ho til NTB.

Redd Barna: – Ikkje godt nok

Regjeringa har fleire gonger fått krass kritikk for oppfølginga av einslege mindreårige asylsøkarar. Dagens praksis er ikkje god nok, ifølgje Redd Barna.

Thale Skybak i Redd Barna understrekar at ho ikkje kan uttale seg om den konkrete saka, men er på generelt grunnlag sterkt kritisk til måten einslege mindreårige asylsøkarar blir behandla i Noreg.

– Det er breitt dokumentert gjennom forsking at den noverande praksisen med mellombelse opphald er skadeleg for barna, seier Skybak til NTB.

Kommunen vurderer tryggleiken

Trondheim kommune skal no sjå på tryggleiken for einslege, mindreårige asylsøkarar, opplyser Annika Björnström, leiar for omsorgseininga i kommunen.

– Vi har ikkje hatt nokon grunn til å tru at det ikkje er trygt nok, men når noko slikt skjer, så må vi evaluere og sjå kritisk på tiltaka. Vi må sjå kva vi kan sikre betre og bli betre på, seier einingsleiaren.

Det var ifølgje kommunen ingen kjente konfliktar eller andre problem i gruppa av asylsøkarar – utover at dette var ei gruppe der fleire hadde ei uavklart framtid.

Sikta ikkje avhøyrd

Den mistenkte gjerningsmannen er sikta for forsettleg drap. Politiet skaut han i beinet før han vart arrestert på jernbanestasjonen i Trondheim, ettersom han, ifølgje Adressa, skal ha prøvd å skade seg sjølv. Han er innlagd på St. Olavs hospital, og tilstanden hans er stadig alvorleg, men stabil.

Den sikta skal framstillast for fengsling når det lèt seg gjere, og tysdag ettermiddag var han framleis ikkje avhøyrd. Forsvararen til mannen, advokat Tore Angen, hadde tysdag enno ikkje fått snakka med klienten sin.

