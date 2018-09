Schibsted hjelpte hovudindeksen på Oslo Børs til ny rekord

innenriks

Den førre rekorden var på 915,09 poeng og vart sett onsdag 29. august.

Schibsteds A- og B-aksjar var begge blant dei fem mest omsette aksjane, og dei løfta seg høvesvis 9,1 og 13,3 prosent tysdag. Den store oppgangen kom same dagen som det vart klart at Kristin Skogen Lund sluttar som administrerande direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å bli ny konsernsjef i nettopp Schibsted Group.

Ingen andre aksjar på omsetningstoppen var i nærleiken av ein like markant auke – Norsk Hydro-aksjen la på seg 1,8 prosent, Telenor 1,1 og Marine Harvest 0,4 prosent, mens Equinor-aksjen, som var den klart mest omsette tysdag, fall 0,4 prosent, trass i at prisen på nordsjøolje same dag steig kraftig og vart ved stengetid på børsen omsett for 79,22 dollar fatet. Amerikansk lettolje vart òg dyrare og gjekk for rett i underkant av 70 dollar fatet.

På dei tonegivande europeiske børsane var det mindre endringar tysdag. Mens FTSE 100-indeksen i London heldt seg omtrent uendra, steig CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt med høvesvis 0,2 og 0,3 prosent.

(©NPK)