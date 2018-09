Over 70 prosent lét vere å grille i skogbrannsesongen

innenriks

Det kjem fram i ei ny undersøking Sentio har gjort for Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). 72,1 prosent svarer at dei tok forholdsreglar, mens 26 prosent svarte nei.

60 prosent meiner dei fekk tilstrekkeleg informasjon frå styresmaktene om skogbrann. Berre 18 prosent meinte informasjonen ikkje var tilstrekkeleg. 20 prosent svarte «veit ikkje» eller at spørsmålet ikkje var relevant.

Den viktigaste informasjonskanalen om skogbrannfaren var aviser, nett, radio og TV – nesten 70 prosent svarte at dei fekk informasjonen sin frå desse kanalane.

Omtrent halvparten av dei som blei spurde trur vi må vere budd på like høg skogbrannfare neste år. 21 prosent svarer nei på dette spørsmålet, mens 30 prosent svarer «veit ikkje».

