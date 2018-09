innenriks

Dagsproduksjon av olje i august var på i gjennomsnitt 1.870.000 fat olje, NGL (flytande gass) og kondensat, viser førebelse produksjonstal frå Oljedirektoratet (OD).

Oljeproduksjonen ligg rundt 0,2 prosent under ODs prognose for august, og 3,3 prosent under produksjonen i august i fjor.

Vidare vart det selt 10,2 milliardar kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,4 milliardar kubikkmeter mindre enn i juli.

