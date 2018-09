Marit Breivik utnemnt til æresdoktor under NIHs 50-årsmarkering

innenriks

Breivik, som for mange er best kjent frå tida si som trenar for det norske kvinnelandslaget i handball, er for tida assisterande toppidrettssjef og sommaridrettssjef i Olympiatoppen.

– Det var veldig overraskande å bli utnemnd til æresdoktor, men desto meir hyggeleg, sa Breivik, ifølgje nettsidene til Idrettshøgskolen.

Breivik har før vunne prisen Årets trenar fire gonger og vart i 2009 riddar av 1. klasse av St. Olavs orden for innsatsen sin som rollemodell i idretten

I samband med at Noregs idrettshøgskule i 2018 har vore open i 50 år, var det tysdag markering med besøk av kronprins Haakon, jubileumsseminar og utdeling av jubileumsbok.

Marit Breivik heldt òg foredrag. Det same gjorde Sven Mollekleiv, som i tillegg til å vere tidlegare president i Røde Kors òg har hatt ulike verv innan idretten.

(©NPK)