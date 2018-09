Fleire har omkomme i drukningsulykker enn i trafikken

innenriks

Slik det ligg an, ser 2018 ut til å bli det første året med fleire drukningsdødsfall enn talet på drepne i trafikken.

Redningsselskapet ber no styresmaktene trappe opp førebyggingsarbeidet og sette av middel til ein nasjonal kampanje i neste års statsbudsjett.

– Førebygging av drukningsdødsfall er like viktig som trafikksikkerheit, og vi ber derfor regjeringa og Stortinget om å prioritere områda på same nivå i statsbudsjettet for neste år. Den dystre drukningsstatistikken i sommar fortel oss at det er på høg tid med ein stor nasjonal kampanje med mål om å redusere talet på drukningsulykker, seier generalsekretær Rikke Lind i ei pressemelding.

Augusttala viser at fire menn og fire kvinner mista livet som følgje av drukning. To av drukningsulykkene skjedde i Telemark, resten i Oppland, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Finnmark.

Flest drukningar så langt i år har skjedd i Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Østfold og Telemark – alle med sju drukningar kvar.

Det gode sommarvêret har fått skylda for det auka talet på drukningsulykker ettersom strendene har vore stappfulle, og tala viser at 18 personar så langt i år har drukna i samband med bading. Av desse var 16 personar under 25 år.

