Får helsehjelp seinare etter omlegging

innenriks

Nødetatane i Drammen var samlokaliserte og hadde eit godt samarbeid i fleire år før omorganiseringa av politiet i vår førte til at operasjonssentralen blei flytta til Tønsberg, skriv Drammens Tidende. Den akuttmedisinske kommunikasjonssentralen (AMK), organisert under Vestre Viken helseføretak, blei sitjande aleine igjen i Drammen.

No slår AMK alarm og seier at pasientar ved fleire ulykker har måtta vente lenger fordi dei blir varsla for seint. Tillitsvalt Steinar Smith for sjukepleiarane på AMK seier det oppstår feil på grunn av manglande lokalkunnskap, at telefonar blir sendt til feil AMK-sentral og det blir oppgitt feil posisjon ved ulykker.

– Folk får hjelp seinare fordi vi blir varsla for seint. Det går ut over folk som må vente, seier Smith til avisa. Han seier at liv i verste fall kan gå tapt.

I eit brev til politiet blir det lista opp fleire episodar der AMK-sentralen blei varsla seint eller der det blei gjort andre vurderingar som kunne gi konsekvensar for dei som hendingane gjaldt. I eitt av tilfella oppstod ei forseinking på ti minutt fordi det ikkje blei gjort trippelvarsling da ein person blei kritisk skadd i ein kollisjon mellom ein bil og ein lastebil på riksveg 7.

Leiar Kenneth Berg for operasjonssentralen i Søraust politidistrikt tar sjølvkritikk og innrømmer at dei har eit forbetringspotensial. Han seier det er ein del utfordringar med å gå frå fire til éin operasjonssentral.

– Vi er mange nye tilsette, dei skal samarbeide og det er nytt område. Eg synest vi løftar oss for kvar dag som går, seier Berg.

