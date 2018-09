Ektemann sikta for drap etter dødsbrann i Egersund

innenriks

– Ektemannen til avdøde, som også er i 20-åra, er sikta for drap. Det er førebels uklart kva som har skjedd, og politiet etterforskar saka for fullt for å klarlegge omstenda rundt dødsfallet og hendingsgangen. Sikta vil om kort tid bli avhøyrt av politiet, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma hos politiet i Stavanger.

Politiet opplyser at det er avhøyrt fleire vitne, og kriminalteknikarar jobbar på staden. Politiet har også bedt Kripos om teknisk bistand.

Den avdøde kvinna vil bli obdusert.

Brannvesenet rykte ut like etter klokka 22 etter røykutvikling frå kjellaren på adressa i Fjellveien. Då brannmannskapa kom fram, var det full fyr i huset, men brannen vart raskt sløkt. Klokka 22.43 vart ei kvinne funnen omkommen inne i huset.

Ifølgje Stavanger Aftenblad er ekteparet som budde i kjellarleilegheiten opphavleg frå Sudan.

