Dobbeltdrapet i Trondheim: – Alt var roleg ein halvtime før

Einingsleiar Annika Bjørnstrøm ved barne- og familietenesta i Trondheim kommune seier til VG at alle fire kom til Noreg som mindreårige, einslege asylsøkarar. Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, seier til NRK at det er for tidleg å seie noko om motivet bak valden eller korleis dette kunne skje.

– Vi veit at ein av dei som er skadd, hadde kontakt med ein av sine oppfølgingsansvarlege her i kommunen berre 30 minutt før det skjedde og då var alt i orden, han var ved godt mot, i godt humør og gav ikkje uttrykk for at han følte seg trua eller redd eller var engsteleg på nokon som helst slags måte, seier Nereide til NRK.

I etterkant av drapa måndag har kommunen etablert eit slags pårørandesenter og kontakta dei rundt 200 einslege mindreårige asylsøkarane som er i Trondheim.

– No stablar vi støtteapparatet vårt på plass. Dei som er direkte ramma og står nærmast dei ungdommane som er involverte, dei kjem det fagpersonar heim til for å støtte dei i denne situasjonen, seier Nereid.

Den første meldinga kom inn til politiet like før klokka 18 måndag. Ein person ringde då og fortalde at ein skadd person hadde tatt kontakt utanfor ei leilegheit i Prinsens gate i Trondheim sentrum. Då politiet kom til staden like etter, fann dei to tenåringar hardt skadde inne i leilegheita, og begge døydde av skadane. Den siste av dei tre som vart utsette for valden, var ved medvit etter hendinga og blir omtalt som lettare skadd.

Då politipatruljane kom til leilegheita, fekk dei eit namn på den mistenkte gjerningsmannen og rykte raskt ut til sentralstasjonen i Trondheim sentrum, der han vart skoten i beinet før han vart arrestert.

Han vart frakta til St. Olavs hospital for behandling, og tilstanden blir omtalt som alvorleg, men stabil.

Politiet vil tysdag fortsette avhøyr av vitne og etterforsking av saka. Politiet har vidare kravd obduksjon av dei to drepne tenåringane.

