Britisk selskap med i kampen om Sørlandsbanen

innenriks

I førre veke melde Dagens Næringsliv at det var Hongkong-baserte MTR som saman med NSB og SJ kniva om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Men no får Aftenposten bekrefta at britiske Go-Ahead er blant dei tre og at MTR er ute.

Seint i august bekrefta Jernbanedirektoratet at det blant fleire tilbydarar var tre plukka ut til separate forhandlingar om eit endeleg tilbod i togkonkurransen. Desse tilboda skal no snart vere på bordet.

Ifølgje Aftenposten er Go-Ahead eit privat selskap som høyrer heime i Newcastle i England. Dei er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og største bussaktør i London.

Prosjektleiar for Go-Aheads bidrag til konkurransen om «Pakke Sør», Cathrine Elgin, seier til avisa at selskapet er påmeldt i konkurransen om fleire jernbanepakker i Noreg.

– Det har ein verdi for oss også med tanke på seinare konkurranse at vi kjem ut med at vi er i finaleheatet, seier Elgin.

