Ap vil ha fleire kommunale reinhaldarar og vaktmeistrar

Kamp mot kommersialisering av velferda blir ei av valkampsakene til Arbeidarpartiet før lokalvalet neste år, melder VG.

– Høgre og Frps mål er å avgrense fellesskapsansvaret mest mogleg. Vi er mot det, fordi det er eit system som gjer at det blir teke ut store summar i profitt. Vi meiner det er fundamentalt feil, seier Støre til avisa.

Han meiner det kjem fleire useriøse aktørar inn og meiner det gir tryggare arbeidsplassar og betre økonomi om tenestene blir utførte av kommunane sjølv.

Partiet vil også gi kommunane tre-fire milliardar kroner meir enn regjeringa for at dei skal kunne oppfylle andre Ap-løfte: At fleire barn får delta på aktivitetsskule, aktivitetstid til alle eldre og ordningar for utlån av sportsutstyr til barn.

Ap vil også ha som mål at alle som jobbar deltid i kommunane men ønsker å jobbe fullt, skal få moglegheit til det.

Arbeidarpartiet har landsstyremøte tysdag. Der skal det også forslaget til ny arbeidslivspolitikk leggjast fram.

