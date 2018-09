UiO vil endre opptakskriteria for medisinstudiet

innenriks

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) får støtte av universitetsleiinga, skriv Dagens Medisin.

– Dei beste legane er ikkje nødvendigvis dei som har høgast poeng frå vidaregåande skule. Vi er ganske åleine i verda om å basere inntaket til medisinstudiet på skolekarakterar, seier Ingrid Os, professor og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet på UiO.

I ein kronikk i Tidsskriftet for legeforeningen argumenterer ho og kollegaer for at det er på tide å endre opptakskriteria.

– Det er veldig uheldig at våre studentar må ta fag om og om igjen for å komme inn på medisinstudiet. Det er kostbart både for den enkelte elev og for samfunnet ved at kandidatane kjem seint ut i arbeidslivet. meiner Os.

Ho foreslår ein kombinasjon av karakterar frå vidaregåande skule og ein eignatest.

– Det bør framleis stillast krav til gode karakterar, men også andre ferdigheiter og haldningar bør vurderast.

Testen prodekanen viser til, heiter uniTEST og har vore i bruk i fleire land i over ti år, blant anna ved to danske universitet. Dette er ein digital fleirvalstest der blant anna evne til kritisk tenking og mellommenneskeleg forståing blir testa.

Kunnskapsdepartementet opplyser at dei tar initiativ til ein dialog med Universitetet i Oslo for å vurdere ei forsøksordning med bruk av ein eignatest som del av opptaksgrunnlaget for ti prosent av studieplassane i medisin.

