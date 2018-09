Somaliarar mest fornøgde blant innvandrarane

innenriks

Som del av ei større levekårsundersøking i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) er innvandrarar frå i alt tolv land bedne om å vurdere korleis dei opplever tilværet.

Vurderinga vart gjort på ein skala frå 0 til 10, der 0 var mest misnøgd mens 10 var mest fornøgd. Rapporten «Livskvalitet blant innvandrarar» har sett nærmare på desse vurderingane, og kva som kan forklare ulik livskvalitet.

Innvandrarar frå Somalia er mest fornøgde med eit gjennomsnitt på 8,8.

I tillegg er delen misfornøgde somaliarar også blant dei lågaste – 7 prosent. 66 prosent av somaliarane plasserte seg i kategorien «svært fornøgd».

– At somaliarane er såpass tilfredse er oppsiktsvekkjande, all den tid både økonomiske problem og andre levekårsutfordringar er utbreidd blant dei. Over 40 prosent oppgir at dei har vanskar med å få endane til å møtast, fortel Barstad.

Ser ein alle innvandrarar under eitt, var 42 prosent svært fornøgde. Kor tilfredse dei er aukar med butida i Noreg og med kor god ein er i norsk.

– Delen misfornøgde er tre gonger større blant dei med svært dårlege norskferdigheiter enn hos dei med svært gode, påpeikar Barstad.

14 prosent av dei spurde definerte seg som misfornøgde, altså mellom 0 og 5 på skalaen. Her skil innvandrarar frå Iran, Irak og Tyrkia seg ut, i tillegg til Polen.

Somaliarar er den tredje største gruppa med utanlandsk bakgrunn i Noreg etter polakkar og litauarar.

