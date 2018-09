Over halvparten av ferierande nordmenn tar haustferie i utlandet

innenriks

Det kjem fram i ei undersøking gjort av Opinion for organisasjonen Virke.

Undersøkinga viser at 34 prosent av den norske befolkninga planlegg å ta haustferie, og av desse oppgir 54 prosent at turen går ut av landet.

Moglegheiter for sol og bading er den viktigaste årsaka til at ferien blir lagt utanlands, 31 prosent oppgir det som grunnen.

– Vi forskyv sommarfølelsen så langt inn i hausten som vi kan. Vi ser ein tendens til at sommarferien strekkjer seg heilt til haustferien, og at ein sparar opp nokre feriedagar med solgaranti før vinteren set inn, seier Astrid Bergmål, leiar i Virke Reise Utland.

Samtidig vel også fleire nordmenn å ta i bruk eige land. Samanlikna med 2017 oppgir over dobbelt så mange at dei skal besøkje norske attraksjonar, museum og utstillingar i haustferien, med ein auke frå 6 prosent i fjor til 14 prosent i år.

– Opplevingar, enten det er museum, utstillingar eller attraksjonar, aukar i popularitet, og tilbodet har etter kvart blitt så godt og breitt at det finst noko for alle. Spesielt haustferien er tida då mange vel å bruke nokre dagar på ein kombinasjon av aktivitetar og kulturelt påfyll, forklarar Line Endresen Nordmann, bransjedirektør for Virke Reise Noreg.

